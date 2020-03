Linha 2 do Metrô tem atrasos após trem apresentar problema técnico

Rio - Passageiros da Linha 2 do Metrô Rio enfrentam atrasos, na manhã desta quinta-feira. De acordo com a concessionária, um dos trens apresentou problemas técnicos, deixando os intervalos irregulares por volta das 7h40.

"Estamos trabalhando para a normalização do sistema", disse a Metrô Rio através de suas redes sociais, afirmando que o sistema entrou em processo de normalização às 8h.

Passageiros usaram o mesmo espaço para reclamar dos atrasos nos intervalos. Eles alegam que as composições estão ficando pelo menos 10 minutos em cada estação.

"Eu entrei 7h30 no metrô de Irajá, são 7h50 e eu to em Thomaz Coelho", disse um passageiro. "Obrigado

@metro_rio por me fazer chegar atrasado", reclamou outro.