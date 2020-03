DCOD prende líder e gerente do tráfico de drogas de comunidades de Realengo

Rio - Policiais do Delegacia de Combate as Drogas (DCOD) prenderam, nesta quarta-feira, três traficantes de drogas da comunidades Light e Minha Deusa, em Realengo, na Zona Oeste do Rio. Dos capturados, está o chefe do tráfico da comunidade Light, Henrique Valente Alves, conhecido como Dick.

Outro preso foi o gerente do tráfico da comunidade Minha Deusa, Valter de Assis, o Foca. O terceiro capturado foi o "vapor" da Minha Deusa, Israel Silva de Oliveira.

Com Dick foram encontrados um colete à prova de balas, munições e um radiotransmissor. Já com Foca e Israel foram apreendidos dois coletes, quatro tabletes de maconha, prensa hidráulica e um celular.

Os três foram levados para a sede da DCOD, na Cidade da Polícia, no Jacaré, Zona Norte. Lá, Dick foi autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, e Foca e Israel por tráfico de drogas e organização criminosa.