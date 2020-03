SMTR multa 71 veículos por circulação irregular na pista do BRT

Rio - A Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), multou, nesta quinta-feira, 71 veículos. A ação, que contou com a participação da Polícia Militar e da Guarda Municipal, aconteceu para para coibir a circulação irregular de carros particulares na calha do BRT, no corredor Transoeste. Além das multas, 42 veículos foram rebocados.

De acordo com a SMTR, um motorista que foi multado na ação da semana passada foi novamente flagrado trafegando pela calha hoje e recebeu nova autuação.

Os fiscais também flagraram irregularidades em BRTs. Dez autuações foram registradas por vistoria vencida, mau funcionamento do ar-condicionado, mau estado da carroceria e por circular com a porta aberta. Um motorista foi autuado por utilizar painel de led indicando aplicativo de transporte de passageiros no vidro dianteiro, o que é considerado infração grave pelo CTB.

Vale lembrar que transitar em corredor exclusivo para transporte público é infração gravíssima, conforme prevê o Art. 184 do Código de Trânsito Brasileiro. A multa é de 293,47.