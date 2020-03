Rio tem 16 casos confirmados do novo coronavírus

Rio - O Ministério de Saúde divulgou, na tarde desta quinta-feira, um novo balanço e apontou que o Rio de Janeiro tem 16 casos confirmados do novo coronavírus. De acordo com a pasta, o número de casos oficiais no país é de 77. A Secretaria Estadual de Saúde contabiliza 228 casos suspeitos no Estado do Rio de Janeiro.



A décima sexta paciente é uma mulher de 28 anos residente na cidade do Rio. Ela procurou o serviço de saúde ao sentir febre, cefaleia e mialgia. Os exames laboratoriais testaram positivo para o Covid-19. A paciente apresenta estado de saúde estável e está em isolamento domiciliar.



Com 42 infecções, São Paulo tem o maior número de infectados. Depois, aparecem Rio de Janeiro (16), Paraná (6), Rio Grande do Sul (4), Bahia (2), Pernambuco (2), Distrito Federal (2), Minas Gerais (1), Espírito Santo (1) e Alagoas (1). No boletim anterior, no fim da manhã, constavam 60 confirmados, mas o dado estava desatualizado. De acordo com a mais recente atualização, são 1.422 casos suspeitos, a maioria deles (704) no Estado de São Paulo.