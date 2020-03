Dois postos são interditados por misturar solvente na gasolina

Rio - Dois postos foram interditados, nesta quinta-feira, na cidade, por detecção de solvente na gasolina ofertada neste estabelecimentos. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo (ANP), o primeiro a ser interditado foi o Posto de Gasolina Nova Rainha de Inhaúma Ltda, localizado na Rua Engenheiro da Rainha, 432, no bairro Engenho da Rainha. O marcador de solvente foi encontrado em amostra coletada nesta segunda-feira. O gerente do posto, que não teve o nome divulgado, foi conduzido à delegacia da região para prestar depoimento.

O segundo foi o Posto de Gasolina Vila Turismo Ltda, localizado na Avenida dos Democráticos, 686, bairro de Higienópolis. A amostra de gasolina também havia sido coletada na segunda-feira e também apresentou marcador de solvente na gasolina. Segundo comerciantes vizinhos do posto, os funcionários do posto fugiram 30 minutos antes da chegada das equipes ANP, mas, ainda assim, o posto também foi inteiramente interditado.

Nesta e na próxima semana, ANP realizará uma série de ações de fiscalização e orientação relacionadas ao mercado de combustíveis.