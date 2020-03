Irã recorre à ajuda do FMI

O Irã anunciou ontem que pediu financiamento ao Fundo Monetário Internacional (FMI) para controlar a situação do novo coronavírus, que está afetando o país com intensidade. O pedido de financiamento é de cerca de US$ 5 mil milhões. O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Javad Zarif, afirmou que "a diretora do FMI, Kristalina Georgieva, declarou que os países afetados pelo Covid-19 serão apoiados pelo Instrumento de Financiamento Rápido do FMI, e por isso, o nosso Banco Central solicitou o acesso a esse instrumento imediatamente". A última vez que o país pediu ajuda ao FMI foi em 1962.