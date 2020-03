Número de casos confirmados no Brasil já chega a 77

O número de casos confirmados de pessoas contaminadas com o Covid-19 no Brasil, segundo levantamento do Ministério da Saúde, já chega a 77. O número de casos suspeitos no país é 1.422. Ainda conforme o levantamento do ministério, o estado de Pernambuco, que não tinha casos confirmados, ontem entrou no ranking com duas pessoas infectadas pelo coronavírus. São Paulo tem 704 suspeitos e 42 confirmados. Mas esse número pode chegar a 45 mil pessoas na Grande São Paulo, segundo o médico Fábio Jatene, professor titular de cirurgia torácica do Instituto do Coração (Incor), via áudio de WhatsApp.

Em entrevista ontem ao lado do governador João Doria, David Uip, que é coordenador do Centro de Contingenciamento do Novo Coronavírus em São Paulo, não negou a previsão feita por Jatene. No entanto, destacou que trata-se do pior cenário avaliado pelo comitê, já que o governo calcula que de 1% a 10% da população de todo o estado pode ser contaminada.

A pandemia de coronavírus provocou uma debandada das cadeiras escolares. Depois da determinação do governador Ibaneis Rocha (MDB-DF), a Universidade federal de Brasília, e as aulas das redes pública e particular de ensino do Distrito Federal estão suspensas pelos próximos cinco dias. Também ficam proibidas aglomerações em eventos que dependam de alvará, como shows e competições esportivas. Em São Paulo, faculdades também estão suspendendo as aulas, como a Unicamp, por exemplo. Até o festival de música Lollapalooza, que ocorreria em São Paulo de 3 a 5 de abril, deve ser suspenso por conta da pandemia.