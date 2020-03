Passagem do metrô do Rio vai subir para R$ 5 a partir de 2 de abril

Rio - A tarifa do Metrô Rio vai subir para R$ 5 a partir do próximo dia 2 de abril, com vigência prevista até 1º de abril de 2021. O reajuste, de 8,69%, foi autorizado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários (Agetransp) e publicado no Diário Oficial do estado nesta sexta-feira.

O valor aprovado após deliberação foi de R$ 4,9840, mas, após adotarem o critério de arredondamento, foi definido a tarifa de R$ 5. Atualmente, a passagem custa R$ 4,60, após um aumento em 2019 de quase 7% em face do então valor vigente, que era de R$ 4,30.