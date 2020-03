Coronavírus: agentes de saúde vão intensificar visitas nas favelas do Rio

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) pretende ampliar o treinamento de seus agentes para que eles ajudem na prevenção de possíveis casos de infecção pelo novo coronavírus nas favelas cariocas. A informação foi passada pela coordenadora de Vigilância em Saúde da prefeitura, Patrícia Guttmann, a O DIA. O número de visitas domiciliares em regiões mais pobres da cidade também está em análise. A preocupação tem a ver com a grande quantidade de pessoas que vivem em condições precárias nessas localidades.

Segundo Guttmann, ao apresentar qualquer um dos sintomas, a população deve buscar cuidados médicos na Clínica da Família mais próxima da residência. "Não há motivos para pânico. É importante enfatizar às pessoas que o melhor remédio ainda é a prevenção", diz. Ainda segundo ela, houve um alarmismo que levou muitas pessoas a procurarem hospitais de grande porte. "Na maioria dos casos, os sintomas apresentados não se encaixam com os sintomas do novo coronavírus. Os cuidados que a população das favelas deve tomar são os mesmos de qualquer região", diz.

Uma cartilha eletrônica deverá ser lançada em breve pela SMS. O objetivo é levar informações preventivas que evitem a propagação da doença. "Não podemos criar uma cartilha de papel, como estamos acostumados, porque seria mais um risco de contágio durante a distribuição do material. Vamos trabalhar as informações de maneira clara e objetiva. Mesmo assim, em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com o Disque-Saúde, do Ministério da Saúde, por meio do telefone 136", acrescenta Guttmann.

De acordo com dados do IBGE (2010), cerca de 22% da população carioca reside em favelas, sendo a capital fluminense o município com o maior número de moradores favelados de todo o país, com quase 1,4 milhão de habitantes. Ao mesmo momento em que as autoridades pedem que se evite aglomerações devido ao risco de contaminação, um dilema acontece nas favelas: como manter distância dos familiares que residem no mesmo espaço, quando na verdade uma grande parte das casas sequer possui dois cômodos?

Por agora, Patrícia Guttmmann diz que os cuidados de prevenção devem ser mantidos. "Utilizar água e sabão ou álcool em gel sempre que possível para limpeza das mãos, evitar tocar o rosto e, principalmente a boca, e evitar sair de casa, são as medidas mais eficazes. Caso as pessoas apresentem dificuldade para respirar ou falta de ar, devem buscar a Atenção Primária", conclui.