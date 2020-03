Rio tem primeiro caso de paciente com coronavírus em estado 'muito grave'

Estado do Rio registrou o primeiro caso de um paciente que apresenta o estado de saúde muito grave por causa da contaminação por coronavírus. Segundo a Secretaria estadual de Saúde, o homem, que tem mais de 60 anos, está internado.



Até agora, 24 pessoas foram infectadas pela doença no Rio. Mais 95 casos suspeitos estão sendo investigados pelas autoridades sanitárias estaduais . Em todo o Brasil, foram confirmados 200 casos

Os casos confirmados no Rio estão distribuídos da seguinte maneira: Rio de Janeiro (22), Niterói (1) e Barra Mansa (1), sendo 10 homens e 14 mulheres. Todos estão em isolamento domiciliar e apresentam estado de saúde estável.

Segundo a Secretaria de Saúde, o estado já tem dois casos de transmissão comunitária do coronavírus, que são os casos aqueles não se sabe a origem de transmissão.

Em um primeiro momento, o Rio tinha apenas casos importados de coronavírus, que são os de pessoas que viajaram ou que tiveram contato com pessoas que estiveram fora. De acordo a pasta, até o momento, o vírus está circulando apenas na cidade do Rio de Janeiro.



Segundo o governo do estado, é preciso tomar medidas preventivas para que o número de pessoas contaminadas seja menor. Sem as medidas de prevenção, é provável que uma pessoa infectada contamine outras três. Já com as medidas de prevenção, o governo espera que uma pessoa infectada contamine apenas mais uma pessoa.

* Com informações da Agência Brasil