Rio pode ter 24 mil casos de coronavírus em 4 de abril se prevenção não for respeitada

Rio - O Estado do Rio pode ter até 24 mil casos de coronavírus até o dia 4 de abril se as medidas preventivas para evitar o contágio não sejam adotadas pela população. Os dados são da Secretaria Estadual de Defesa Civil.

A expectativa de casos do Covid-19 foram divulgados no Bom Dia Rio, da TV Globo, durante entrevista do secretário estadual de Saúde, Edmar Santos. Atualmente, o número de casos confirmados são 24, mas é previsto um aumento de 10 vezes a cada sete dias das notificações da doença.

O secretário reforçou a determinação de se ficar em casa para evitar o contágio e adotar as medidas de higiene de lavar as mãos com água e sabão e uso de álcool em gel, além de evitar de levá-las aos rosto, nariz e olhos se estiverem sujas. Se todos adotarem esses cuidados, o número de casos previstos caem para três mil.

"Com exceção dos casos de trabalho, compra de alimentos ou ida a médicos, as pessoas devem ficar em casa. Se essa medida for tomada, a transmissão deixa de ser de um para três e passa a ser de um para um. Com isso, podemos ficar com três mil ou quatro mil casos", disse o secretário ao Bom Dia Rio.

Do contrário, a quadro na rede de atendimento não suportaria a grande demanda e se tornará caótica, com necessidade de 3,6 mil internações, sendo que 1,2 mil em CTIs. A expectativa é que 85% dos casos sejam leves e 15% precisam de internações.