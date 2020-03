Transatlânticos são esvaziados no Porto do Rio

Rio - Dois transatlânticos foram esvaziados no Porto do Rio e tiveram as viagens suspensas por motivos de prevenção contra o coronavírus. O Insignia teve todos os 1.071 ocupantes desembarcados, incluindo passageiros e tripulação, neste domingo, enquanto o Hanseatic Inspiration, com 240 passageiros, foi totalmente evacuado no fim da manhã desta segunda-feira.

Os navios já tinham percorrido vários destinos do Brasil antes de chegar no Rio e depois seguiriam viagem para o exterior. Os passageiros, muitos deles estrangeiros, seguiram para o aeroporto, de onde partirão para os seus locais de origem.