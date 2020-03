Witzel vai declarar situação de emergência no Rio

Rio - O governador do Rio, Wilson Witzel, vai declarar, nesta segunda-feira, situação de emergência em todo o Estado. De acordo com o governador, shoppings vão abrir em apenas um turno, com funcionamento apenas da praça de alimentação — que só poderão ter um terço das mesas ocupadas. O mesmo critério será aplicado a bares e academias serão fechadas, bem como pontos turísticos. O decreto será publicado ainda nesta segunda-feira e entrará em vigor após a liberação de dinheiro do governo federal. Segundo o governador, não há prazo para o fim do período.

Witzel informou ainda que a situação de emergência facilita a contratação de hospitais, serviços e pessoas em caso de necessidade. A medida é caracterizada pela iminência de danos à saúde e aos serviços públicos. O governador alertou ainda que, por conta da redução nos setores comércio e serviços, várias demissões de trabalhadores devem acontecer.



"Estamos reunidos desde manhã para avaliar as medidas que deverão ser tomadas pela equipe econômica do estado Nas reuniões que fizemos ontem e hoje conversamos com vários restaurantes, shoppings centers, cinemas, atores culturais. Iremos aperfeiçoar o decreto atual. Estarei consolidando as propostas para declarar situação de emergência no estado do Rio, podendo justificar todas as medidas que devem ser tomadas", disse.



"Faço um apelo à população do nosso estado, aos jovens, aqueles que ainda não entenderam que a situação é grave. Nós estamos tentando evitar que ocorram mortes como estão ocorrendo na Itália e Espanha e ocorreram na China. Se nós agirmos como outros países agiram, como a Coréia do Sul, esvaziando as ruas, restaurantes, nós conseguiremos conter a proliferação do vírus. E por um período de tempo maior teremos condições em acontecendo contágio de pessoas vulneráveis atendê-las nos hospitais.Sem ter que escolher quem vive e quem morre", continuou.



"Pelo amor de Deus, à consciência daqueles que ainda não entenderam. Que saibam que não estamos fazendo nenhum tipo de fantasia, briga ideológica, política, é uma questão imunitária. O momento é de união. Será reduzido em até 1/3 do atendimento. Poucas pessoas poderão estar em bares e restaurantes. Nossa recomendação é que a comida seja comprada através de serviço de entrega. As pessoas que forem comprar comida, peguem e leve para casa. Sempre evitando contato direto com pessoas mais velhas. Quem comprar a comida, evite ter contato com entregador, que vai estar em várias casas, em alguns países o entregador está deixando a comida na porta e indo embora. Aqui se não for possível, que as pessoas não tenham contato. E se tiver o contato, lavar as mãos imediatamente, passar o álcool em gel, pois o contágio é muito rápido, o vírus se espalha com facilidade".



"Os principais atingidos são os mais velhos. Nós estamos consolidando outras medidas para podermos restringir ainda mais a mobilidade das pessoas. Também com a equipe econômica vamos fazer nossa parte. Vamos disponibilizar o pouco que temos, o Rio de Janeiro passa por uma situação grave, mas para não agravar ainda mais, vamos disponibilizar R$ 320 milhões para ajudar pequenas e microempresas e empregadores individuais, serão essas as que mais sofrem, vamos ajudar com um financiamento com carência de 12 meses. Porque acreditamos que crise não durará, se trabalharmos bem, além de 6 meses", finalizou o governador.

'Vai se propagar de uma forma ou de outra'

Na manhã desta segunda-feira, durante entrevista, o governador explicou que o novo coronavírus vai se propagar de uma forma ou de outra, mas a velocidade vai "depender da população deixar de se aglomerar". Witzel informou ainda que 300 novos leitos vão ficar prontos em 30 dias.



"Não temos praticamente capacidade hoje de acolher pacientes com dificuldades respiratórias. Estamos tomando medidas para abrir 300 leitos em um mês. Se a população for pra praia, mais de 20 mil pessoas vão ficar infectadas: mais de 500 doentes com dificuldades respiratórias", alertou. O governador também salientou que o governo prepara dois hospitais para receber pacientes com coronavírus e que a secretaria de infraestrutura prepara um projeto emergencial.



Rio pode ter 24 mil casos de coronavírus em 4 de abril se prevenção não for respeitada



O Estado do Rio pode ter até 24 mil casos de coronavírus até o dia 4 de abril se as medidas preventivas para evitar o contágio não sejam adotadas pela população. Os dados são da Secretaria Estadual de Defesa Civil. A expectativa de casos do covid-19 foram divulgados no Bom Dia Rio, da TV Globo, durante entrevista do secretário estadual de Saúde, Edmar Santos.

Atualmente, o número de casos confirmados são 24, mas é previsto um aumento de 10 vezes a cada sete dias das notificações da doença.