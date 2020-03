Coronavírus: Arraial do Cabo e Búzios proíbem a entrada de veículos de turismo

Rio - As prefeituras de Arraial do Cabo e Búzios, na Região dos Lagos, decidiram proibir, nesta segunda-feira, a entrada de veículos de turismo nos municípios como medida de prevenção contra o novo coronavírus (Covid-19).

De acordo com a Prefeitura de Arraial do Cabo, os veículos proibidos são ônibus de viagens de turismo e vans. Já os ônibus com viagens feitas pelas empresas 1001 e Salineira, além de carros de passeio não estão impedidos de entrar na cidade. O município também proibiu todas as atividades turísticas, incluindo passeios de barco.

Agentes da Guarda Municipal e policiais militares estão na entrada de Arraial do Cabo para garantir que a medida seja cumprida.

Além da entrada dos veículos de turismo, a Prefeitura de Búzios também proibiu o desembarque de passageiros de transatlânticos.