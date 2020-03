Coronavírus: Bondinho Pão de Açúcar cancela atividades pelos próximos 15 dias

Rio - O Bondinho Pão de Açúcar informou, na tarde desta segunda-feira, a suspensão das atividades pelo período inicial de 15 dias. Os visitantes que já tiverem adquirido seus ingressos para este período poderão efetuar o reagendamento a partir da data de reabertura do parque por meio de solicitação ao Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), sem custos adicionais, para até 180 dias após a data do bilhete.



Medida acontece após o governador do Rio, Wilson Witzel, declarar situação de emergência em todo o Estado. De acordo com o governador, shoppings vão abrir em apenas um turno, com funcionamento apenas da praça de alimentação — que só poderão ter um terço das mesas ocupadas. O mesmo critério será aplicado a bares e academias serão fechadas, bem como pontos turísticos. O decreto será publicado ainda nesta segunda-feira e entrará em vigor após a liberação de dinheiro do governo federal.



Sobe para 31 casos confirmados no Rio



Subiu para 31 o número de casos confirmados de coronavírus no Rio de Janeiro, segundo o boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES) desta segunda-feira. Neste domingo, o número de casos do Covid-19 era 24 no estado. Há 94 casos suspeitos no estado, ontem, havia 95.



De acordo com a secretaria, os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira: Rio de Janeiro (29), Niterói (1) e Barra Mansa (1). A SES disse ainda que registrou os primeiros casos de transmissão comunitária na capital fluminense.