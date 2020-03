Frascos de álcool em gel adulterados são apreendidos em Bangu

Rio - A Guarda Municipal apreendeu, nesta segunda-feira, 42 frascos com suposto álcool gel, que estavam sendo vendidos ilegalmente por um ambulante, no Calçadão de Bangu, Zona Oeste do Rio.

A GM informou que durante o patrulhamento de rotina, agentes flagraram o homem, que oferecia o produto por R$ 10. De acordo com os guardas, o frasco tinha cheiro de álcool, mas continha impurezas eram visíveis. O material foi levado para o descarte na Comlurb.

"Antes de comprar o álcool gel, ou mesmo líquido, o consumidor deve verificar o rótulo, conferindo informações como a finalidade e se há o registro da Anvisa. A venda de produtos sem rótulo ou fora da embalagem original é proibida. E a população precisa fazer a sua parte não comprando produtos nessas condições e ainda denunciando na Central 1746", alerta Flávio Graça, superintendente de Educação da Vigilância Sanitária.