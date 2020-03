Detran RJ fecha todos os postos do Estado por causa do coronavírus

Rio - O Detran Rj decidiu fechar todas as 495 unidades de atendimento no Estado por conta do coronavírus. Os casos de emergência serão atendidos no edifício-sede e em alguns postos da região metropolitana e no interior, que ainda não foram definidos.

Segundo o órgão, o prazo para renovação da Carteira de Habilitação (CNH) foi prorrogado por mais 30 dias e o pagamento de multa para quem registrar a Transferência de Propriedade com atraso em decorrência do risco de surto do coronavírus.



"A população pode ficar tranquila porque ninguém será prejudicado. Todos os prazos estão sendo estendidos. O importante agora é que, mesmo em caso de urgência, pessoas contaminadas devem se manter em casa e buscar os serviços médicos como forma de preservar a sua saúde", reforçou o presidente do Detran RJ, Antonio Carlos dos Santos.



A instituição aconselha as pessoas que tiveram urgência a ligar para os telefones 3460-4040 ou 3460-4041 (para a Região Metropolitana) e 0800-020-4040 ou 0800-020-4041 (para o interior) para serem orientados sobre como proceder para resolver o problema. Basta comprovar a situação de emergência.