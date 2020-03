Subtenente da PM é baleado durante ataque a tiros em Sulacap

Rio - Um PM foi baleado, na manhã desta terça-feira, durante um ataque em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. O subtenente Glauber Barroso Silva, de 40 anos, foi alvo dos tiros quando estava de carro pela Avenida Alberico Diniz, próximo do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP).

De acordo com a Polícia Militar, o oficial, que é lotado no 9º BPM (Rocha Miranda), foi socorrido por colegas do 14º BPM (Bangu) e do CFAP no Hospital de Aeronáutica dos Afonsos (HAAF). Por volta das 12h, ele recebia atendimento médico.

Galeria de Fotos

De acordo com as primeiras informações, o subtenente teria sido atingido por três tiros, de fuzil calibre 556 e pistola .40. A lataria do carro em que ele estava ficou com várias marca de tiros na altura do motorista.

O caso é investigado pela 33ª DP (Sulacap).