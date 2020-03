Santos Dumont tem manhã com voos cancelados; empresas aéreas operam com voos reduzidos

Rio - Os voos de chegadas e partidas operados no Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, foram cancelados na manhã desta terça-feira, por medidas preventivas contra o coronavírus. Segundo informações da Infraero, 27 voos foram cancelados, 36.49% do total, em atualização feita às 13h.

De acordo com a assessoria do Santos Dumont, o funcionamento do aeroporto continua normal e a decisão de cancelamentos e adiamento de voos cabe a cada empresa.

Segundo a LATAM, empresa área que opera no aeroporto, suas operações serão reduzidas em 70% e os passageiros vão ter flexibilidade para remarcar novas datas sem nenhum custo após anúncio de fechamento de fronteiras e queda na demanda devido ao coronavírus. Essa redução corresponde a uma diminuição de 90% de seus voos internacionais e 40% nas operações domésticas.



"Tomamos essa decisão complexa devido à impossibilidade de voar para grande parte de nossos destinos devido ao fechamento de fronteiras. Se as restrições de viagens sem precedentes forem estendidas nos próximos dias, não descartamos sermos forçados a reduzir ainda mais nossas operações", disse Roberto Alvo, atual vice-presidente de negócios e próximo CEO.



O Grupo LATAM também informou que todos os passageiros que possuem voos nacionais ou internacionais afetados, e que viajam a partir de hoje (16 de março de 2020), podem reagendar seu voo gratuitamente até 31 de dezembro de 2020.



Procuradas pelo O DIA, as empresas Azul e Gol ainda não se pronunciaram.