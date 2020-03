Vereador ressalta importância de contrapartida da prefeitura para a economia

Rio - O vereador Rafael Aloisio Freitas, Presidente da Comissão de Indústria e Comércio da Câmara Municipal, se reuniu com o prefeito Marcelo Crivella para conversar sobre os impactos econômicos e sociais que as medidas restritivas decretadas pelo Governo do Estado e pela Prefeitura podem trazer à cidade do Rio.

"Entendo que as medidas adotadas são necessárias, mas é importante colocarmos na mesa de discussão possíveis ações de compensação, de contrapartida, que a prefeitura poderia implementar em relação a diversos setores que movem a economia carioca, como bares, restaurantes, indústria de eventos e entretenimento, hospedagens, além dos shoppings, comércio e serviços em geral. Alinhamos a importância de uma reunião nos próximos dias junto com um representante de cada setor para avançarmos nessa questão", disse Rafael Aloisio Freitas.



Entre as propostas apresentadas pelo presidente da Comissão estão uma linha de crédito a juros baixíssimos, a possibilidade de manutenção do funcionamento de bares e restaurantes desde que com 1/3 da capacidade total, a isenção da TUAP (Taxa de Uso de Área Pública) nos eventos quando voltarem a ser realizados, além de aprofundar uma discussão tributária relativa a IPTU e ISS.