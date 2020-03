Coronavírus: Cedae suspende atendimento em agências

Rio - A Cedae informou, na tarde desta terça-feira, que vai suspender o atendimento nas agências comerciais da companhia em todo o Estado do Rio de Janeiro por 15 dias a partir desta quarta-feira (18/03). Segundo a empresa, a medida visa preservar a saúde dos empregados e clientes, e está "em linha com as determinações do Governo do Estado para reduzir o risco de transmissão do coronavírus (Covid-19)". As atividades operacionais seguem normalmente.



A Cedae continuará prestando atendimento aos clientes para serviços, como vazamentos, falta d'água, últimas contas, segunda via e nada consta, entre outros. Para isso, basta entrar em contato por meio dos seguintes canais:



· Telefone: 0800-2821195



· Site: www.cedae.com.br



· Atendente Virtual (Nina)



· Redes Sociais @cedaerj