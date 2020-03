Mapa mostra bairros onde foram registrados coronavírus na cidade do Rio

Rio - Um mapa divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde indica os bairros onde houve registros dos 31 casos de coronavírus no estado do Rio de Janeiro. A capital fluminense, cidade mais afetada do estado, tem 29 casos confirmados.



A Zona Sul da cidade concentra o maior número de casos. São 18 pacientes cumprindo quarentena. O bairro mais afetado nesta região é o Leblon, com quatro casos. Há ainda registros em Ipanema (3), São Conrado (3), Flamengo (2), Copacabana (2), Santa Teresa (1), Jardim Botânico (1), Lagoa (1) e Botafogo (1).

Na Zona Norte, há casos no Méier (2) e Vila Isabel (2). Na Zona Oeste, os registros são no Pechincha (2), em Jacarepaguá e Barra da Tijuca (5). Fora da capital, há ainda um caso em Barra Mansa e outro em Niterói.