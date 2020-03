Barqueiros impedem que embarcações atraquem em Angra, após decisão da prefeitura

Rio - A CCR Barcas informou, na tarde desta terça-feira, que barcas que saíram às 8h desta terça-feira de Mangaratiba com destino à Ilha Grande, na Costa Verde, foram impedidas de atracar no cais da Vila do Abraão, na Ilha Grande, por barqueiros da região que montaram uma barreira usando suas embarcações.

De acordo com pescadores, a decisão se deu depois do decreto da Prefeitura de Angra dos Reis, que suspendeu a operação de embarcações particulares que atuam na região, em função de medidas preventivas contra a propagação dos casos de coronavírus.



Em um vídeo postado no Twitter, é possível ver um morador filmando lanchas que impedem as barcas a chegarem até a Vila do Abraão.

Procurada pelo DIA, a concessionária informou que por medida de prevenção ao aumento no número de casos de coronavírus, as barcas estão transportando somente moradores nas linhas que fazem conexão com a Ilha Grande (Mangaratiba- Ilha Grande e Angra dos Reis-Ilha Grande) e que a operação segue sem alterações nas outras linhas do transporte aquaviário (Arariboia, Charitas, Paquetá e Cocotá).

A Polícia Militar disse que equipes do 33° BPM (Angra dos Reis) foram acionadas para ir a região e que junto à Capitania dos Portos, aturam para conscientizar os envolvidos e a situação foi estabilizada. Procurada, a prefeitura de Angra dos Reis ainda não se manifestou.