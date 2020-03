Procon faz levantamento de preços de álcool gel, máscaras e luvas descartáveis; há variação de até 116,1%

Rio - O Procon Estadual do Rio de Janeiro, realizou, nesta terça-feira, um levantamento de preços dos produtos álcool gel, máscara e luvas descartáveis para averiguar os valores praticados pelos estabelecimentos comerciais em virtude do avanço do coronavírus. De acordo com o órgão, o levantamento foi realizado em 80 lojas entre os dias 28 de fevereiro e 16 de março, cobrindo todas as regiões do estado.

Ainda segundo o Procon, equipes visitaram 27 drogarias na Zona Oeste, Zona Sul, Centro, Zona Norte da cidade e na Baixada Fluminense. Por telefone, foram contatados outros 36 estabelecimentos na capital e região metropolitana e 17 nas regiões Norte Fluminense, Serrana, Centro Sul-Fluminense, Noroeste Fluminense e Baixada Litorânea. Os servidores também pesquisaram valores praticados em sites.

A diferença de preços foi significativa em diversas regiões. Na Zona Norte da capital, o preço do pacote com 100 luvas da mesma marca chegou a variar 116,1% entre dois estabelecimentos diferentes. Já no Centro, a oscilação mais significativa encontrada também foi da caixa de luvas, variou 55,7%.

O preço do álcool gel de 500 ml foi de R$ 10,80 na Região Noroeste do Estado à R$ 19,49 na Zona Sul. No Centro, 430 ml chegaram a ser vendidos por R$ 22,99. Na internet, os servidores identificaram álcool gel de 500ml sendo vendido a R$ 161,49.

A pesquisa demonstra que vários dos produtos pesquisados não foram encontrados na maioria dos estabelecimentos, confirmando que máscaras, álcool gel e luvas estão em falta em diversos locais.

Em nota, o Procon destacou que o levantamento de preços foi realizado com ausência de qualquer forma de desconto, que a pesquisa é um retrato da ocasião em que ela foi realizada, e que não há garantia de que os preços encontrados nas datas do levantamento ainda estejam disponibilizados nos estabelecimentos para venda.