Policial civil é baleado no Centro do Rio

Rio - Um policial civil foi baleado na esquina das ruas Visconde de Inhaúma com Candelária, no Centro do Rio, na tarde desta terça-feira. Identificado como José Carlos Pedroso, ele foi atacado a tiros e baleado no peito quando passava pelo local. O policial foi socorrido por agentes do Centro Presente e encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.



Segundo a assessoria da Operação Centro Presente, militares foram acionados para uma ocorrência na região, por volta das 13h. No local, encontraram um homem ferido, que se identificou como policial civil, e o socorreram. Ainda não há informações sobre a dinâmica do crime.



Em nota, a Polícia Civil informou que "investigações estão em andamento na 4ª DP (Praça da República) para apurar a tentativa de homicídio de um policial civil, no Centro da cidade. Agentes realizam diligências na região em busca de informações que ajudem a identificar a autoria do crime".