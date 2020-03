NO RIO, PÁGINA PARA BARRAR FAKE NEWS

O governo do Estado do Rio de Janeiro lançou um hotsite para ajudar no combate às fake news sobre o coronavírus. A página pode ser acessada em rj.gov.br/coronavirus. O hotsite vai oferecer aos leitores informações sobre o enfrentamento à doença em todo o Rio de Janeiro, além de serviços e orientações sobre prevenção e sintomas.

"O nosso compromisso é trabalhar para defender a população dessa doença. Através desse canal a população poderá se informar de todas as medidas que estamos tomando para conter ao máximo a proliferação do vírus. As informações serão atualizadas diariamente. O momento é de conscientização e de união", disse o governador Wilson Witzel.