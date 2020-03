Coronavírus: Ambev vai produzir álcool em gel para doar a hospitais públicos

Rio - Com o avanço de casos de contaminação do novo coronavírus no Brasil, a Ambev anunciou, nesta terça-feira, que está produzindo etanol e 500 mil unidades de garrafas PET onde será envasado álcool em gel, que será doado a todos os hospitais públicos nos municípios de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

Segundo a empresa, a distribuição acontecerá onde se concentram a maioria dos casos da doença até o momento. A Ambev também fará a logística para entrega do álcool em gel nesses locais. Serão entregues 5 mil unidades em cada hospital público desses municípios.



A demanda pelo álcool em gel segue aumentando nos últimos dias e já existe falta do produto no mercado. Considerando que uma das restrições para a sua reposição é a embalagem para envase, a Ambev disponibilizará o álcool em gel em garrafas PET como as utilizadas para suas bebidas, que hoje não estão em falta. O álcool virá do processo cervejeiro, além do retirado na produção de Brahma 0.0.



Casos confirmados no Brasil sobem para 291 e suspeitos aumentam quase 4x

De acordo com o boletim do Ministério da Saúde, desta terça-feira, o Brasil registrou 290 casos, contra 234 identificados ontem. A maior diferença se deu nos casos suspeitos, que pularam de 2.064 para 8.819, quase quatro vezes.