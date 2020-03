Paciente com suspeita de coronavírus morre no Rio de Janeiro

Rio - A Prefeitura de Miguel Pereira informou nesta terça-feira (17) que uma paciente, de 63 anos, veio a óbito pelos sintomas do novo coronavírus (Covid-19). Segundo o município, localizado no centro-sul fluminense, a mulher trabalhava na capital do Rio de Janeiro e esteve em contato direto com sua empregadora, que chegou da Itália e testou positivo ao coronavírus.

A paciente que faleceu deu entrada no Hospital Municipal Luiz Gonzaga já em quadro grave, vindo diretamente de seu ambiente de trabalho para a unidade de saúde. O laudo das autoridades sobre o caso deve sair em 24 horas. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES), entretanto, ainda não confirma nenhum óbito por coronavírus.

De acordo com o órgão, um exame ainda será feito para checar se a mulher foi de fato contaminada pelo Covid-19. A vítima nem mesmo fazia parte da lista de 31 casos confirmados até o momento no Estado do Rio. O resultado dos exames da paciente deve sair em até 48 horas.



"Embora a Prefeitura de Miguel Pereira tenha divulgado morte de mulher com sintomas compatíveis aos relatadas para Covid-19, a Secretaria de Estado de Saúde esclarece que o material da paciente acaba de chegar ao Laboratório Central Noel Nutels (Lacen-RJ), única unidade estadual capaz de realizar o teste para confirmar ou descartar o vírus. A SES informa que a vítima não fazia parte da lista de casos confirmados até o momento. O resultado dos exames deve sair em até 48 horas", destacou a SES, por meio de nota oficial.

Em pronunciamento nas redes sociais, a Prefeitura de Miguel Pereira lamentou a morte. "Lamentamos e nos solidarizamos com a família e informamos que a prefeitura e o Hospital Municipal Luiz Gonzaga estão tomando todas as medidas para o enfrentamento do novo coronavírus. É de extrema importância que neste momento, a população siga todos os critérios definidos pela Secretaria Municipal de Saúde e que fique atento a qualquer sintoma. Para maiores esclarecimentos, o cidadão pode entrar em contato com o Plantão de Enfrentamento da COVID-19 no telefone (24)2484-4223", informou, por nota.