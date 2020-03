Rio - Um asilo localizado em Realengo, Zona Oeste do Rio, teme que o coronavírus já tenha infectado seus moradores. Uma residente de 80 anos morreu, nesta segunda-feira com os sintomas da doença, e outras duas mulheres, que eram próximas à idosa, apresentam os mesmos sintomas para o covid-19. Os funcionários do asilo, que abriga 60 idosos, temem um surto de coronavírus no local e questionam o fato de nenhum teste ter sido realizado na unidade de saúde mais próxima.

A idosa deu entrada num hospital da região no último sábado com febre, falta de ar e tosse, mas não realizou nenhum teste e foi encaminhada de volta ao asilo com o diagnóstico de pneumonia. Os sintomas persistiram e ela faleceu por volta das 22h30 desta segunda-feira. As outras duas mulheres também se consultaram em outras unidades de saúde e não foram testadas. Uma delas, porém, já apresenta melhora.

Em contato com o Disque Saúde (136), o abrigo não conseguiu informações sobre um exame para detectar presença do Covid-19 nas moradoras. A Secretaria Municipal de Saúde informou que está investigando o caso e deve agendar uma visita ao asilo nos próximos dias.