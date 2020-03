Liminar suspende refeição nas escolas

Uma liminar da 14ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio suspendeu as refeições nas escolas da rede municipal de educação, atendendo a pedido do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (Sepe). Além do almoço, o Sábado Carioca, projeto que busca ajudar alunos que têm conceito R (regular) ou I (insuficiente), também está interrompido. No texto, a juíza Neusa Leite afirma que, "por mais úteis que sejam esses programas, o momento é de pensar no coletivo, e as medidas do governador somente serão eficazes com a participação de todos, sem exceção". O subsecretário geral executivo de Saúde, Jorge Darze, informou que a prefeitura discorda da decisão e vai recorrer.