Rio - A partir desta quarta-feira, o Rio de Janeiro vai suspender o funcionamento das faixas reversíveis em vias da cidade. A medida será publicada no Diário Oficial do Município amanhã. A decisão foi tomada com base no Decreto Rio n 47.247 de 13 de março de 2020 que estabelece um conjunto de ações necessárias à redução do contágio do novo coronavírus (Covid-19).

O decreto diz que é dever do poder público a preservação da saúde, com adoção de medidas de segurança , com a necessidade de desestimular a circulação na cidade do Rio de Janeiro e em virtude da redução no volume de veículos observada nas vias da cidade, já que essas faixas reversíveis, em sua maioria, não são utilizadas por veículos de transporte coletivo.



A suspensão do funcionamento é por prazo indeterminado nas seguintes vias:



Av. Dom Helder Câmara;

Av. Governador Carlos Lacerda (Linha Amarela);

Av. Lucio Costa

Av. Prefeito Mendes de Moraes

Av. Presidente Castelo Branco

Orla da Zona Sul (Av. Delfim Moreira, Av. Vieira Souto, Av. Atlântica, Av. Princesa Isabel, Av Lauro Sodré, Av. Nações Unidas), Av. Niemeyer

Rua Humaitá

Rua Jardim Botânico

Rua Professor Manuel de Abreu

Rua Teixeira Soares

Rua Visconde de Niterói