Rio - A prefeitura suspendeu, nesta quarta-feira, o passe livre dos estudantes do Rio. Como as aulas estão suspensas como uma das medidas contra a propagação do novo coronavírus (Covid-19), o município não vê a necessidade da concessão do benefício. A suspensão vale por 15 dias.

O decreto com a suspensão foi publicado no Diário Oficial do Município de hoje, assim como a autorização para que os ônibus com ar-condicionado possam circular com as janelas abertas.

"Ficam os veículos autorizados a desligarem os sistemas de ar-condicionado durante a operação, desde que mantidas as janelas abertas", diz trecho do decreto da Secretaria Municipal de Transportes.

A pasta também pede para que as empresas de ônibus façam a desinfecção interna dos veículos antes do início de cada viagem.