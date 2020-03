Vídeo: Incêndio destrói apartamento em Copacabana

Rio - Um incêndio atingiu um apartamento em Copacabana, na Zona Sul do Rio, na noite desta terça-feira. O fogo ocorreu em um imóvel do prédio localizado na Rua Joseph Bloch. Ninguém ficou ferido, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

O Quartel de Copacabana foi acionado às 22h para o local, no número 30 da Rua Joseph Bloch, e combateram as chamas, que destruíram o apartamento. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o Corpo de Bombeiros no local e moradores desesperados com a propagação rápida do fogo.



"Vai pegar o apartamento de cima e eles (bombeiros) não estão nem aí", diz uma pessoa, enquanto a escada magirus está sem uso e não há combate às chamas.