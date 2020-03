Criminoso é baleado e outros dois presos após assalto a loja em Copacabana

Rio - Um criminoso foi baleado e outros dois foram presos após assaltarem uma filial das Lojas Americanas em Copacabana, na Zona Sul do Rio, na noite desta terça-feira. O trio foi surpreendido por policiais do 19º BPM (Copacabana) após o roubo, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, próximo da Rua Rodolfo Dantas.



O baleado foi levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, e seu estado de saúde é desconhecido. Com os assaltantes foram encontrados um revólver e um simulacro de pistola.

Também foram recuperados celulares e dinheiro roubados da loja. O caso foi registrado na 12ª DP, delegacia do bairro.