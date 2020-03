Motorista de aplicativo é resgatado dentro de porta-malas após ser sequestrado em Caxias

Rio - Um motorista de aplicativo foi sequestrado por criminosos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na noite desta terça-feira. A vítima estava presa no porta-malas do carro e foi resgatada com vida por policiais do 15º BPM (Duque de Caxias).

O alvo dos criminosos foi sequestrado na Rodovia Washington Luiz, em frente ao Caxias Shopping. A PM disse que o batalhão foi informado do caso e, com as características do veículo, localizaram o automóvel com o motorista na Rua Pedro Toledo, em Campos Elíseos.

Os sequestradores não foram presos. Não se sabe o que foi roubado do motorista e nem se ele foi agredido pelos bandidos. O caso foi registrado na 60ª DP (Duque de Caxias).