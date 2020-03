Ação da Polícia Civil em conjunto com o Procon combate preços abusivos de álcool gel em Petrópolis

Rio - Policiais da 105ª Delegacia Policial (DP) de Petrópolis, da 106ª DP de Itaipava e peritos do Posto Regional de Perícia Técnico-Científica de Petrópolis, em conjunto com o Procon do Rio de Janeiro, realizam, nesta quarta-feira, operação para checar denúncias de venda de álcool em gel e máscaras de proteção por valores muito acima do mercado. A ação ocorre em estabelecimentos comerciais do município na região serrana do Rio.



De acordo com os agentes, foi levantado que, por causa da pandemia do novo coronavírus, os produtos estão sendo comercializados por preços abusivos em alguns estabelecimentos. Segundo a Polícia Civil, o fato configura crime contra a economia popular.

LEIA MAIS NOTÍCIAS SOBRE CORONAVÍRUS



Nesta terça-feira, a Delegacia do Consumidor (Decon) do estado do Rio instaurou inquérito para apurar a cobrança de preços abusivos na venda de produtos voltados à prevenção e combate ao novo coronavírus. De acordo com o delegado titular da Decon, Mario Jorge Andrade, é inaceitável que os fornecedores se aproveitem da situação e elevem os preços destes produtos.



Segundo o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde do Rio, o estado tem 49 casos confirmados do Covid-19. Um dos pacientes está internado em estado grave e os demais estão em isolamento domiciliar, apresentando estado de saúde estável. Nesta terça-feira, a Delegacia do Consumidor (Decon) do estado do Rio instaurou inquérito para apurar a cobrança de preços abusivos na venda de produtos voltados à prevenção e combate ao novo coronavírus. De acordo com o delegado titular da Decon, Mario Jorge Andrade, é inaceitável que os fornecedores se aproveitem da situação e elevem os preços destes produtos.Segundo o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde do Rio, o estado tem 49 casos confirmados do Covid-19. Um dos pacientes está internado em estado grave e os demais estão em isolamento domiciliar, apresentando estado de saúde estável.