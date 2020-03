Petrópolis proíbe chegada de ônibus da Região Metropolitana do Rio

Petrópolis - Em meio à proibição da circulação de ônibus de outros estados com casos de coronavírus no Rio, Petrópolis ampliou a decisão. Em comunicado nesta quarta-feira, o prefeito da cidade, Bernardo Rossi (MDB), confirmou que ônibus da Região Metropolitana também não poderão parar na rodoviária a partir de quinta-feira.



"Avisar para as pessoas se prevenirem para amanhã. Estamos acompanhando a restrição do governador, com proibição de ônibus vindos do Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. São locais com pessoas contaminadas e estamos ampliando essa proibição. Não entra mais ônibus da Região Metropolitana (do Rio). É importante se prevenir e evitar essa contaminação e propagação do coronavírus", disse o prefeito, em vídeo divulgado nas redes sociais.



Com a decisão, estão proibidas chegadas de ônibus de Rio de Janeiro, Niterói, Duque de Caxias, Belford Roxo, São Gonçalo, Itaboraí, Magé e Rio Bonito. Conduções com grupos de turismo, inclusive vans, também não podem entrar. Haverá fiscalização nos pórticos do Bingen e do Quitandinha.



Na terça-feira, o governo do Rio já havia restringido a circulação de linhas intermunicipais no estado para tentar conter o coronavírus. Ônibus da Região Metropolitana ficaram proibidos de ir para cidades do interior, assim como o oposto.