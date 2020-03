Em meio ao coronavírus, cemitério do Rio cria velório online

Rio - Com o aumento de casos do novo coronavírus no Rio de Janeiro, o Crematório e Cemitério da Penitência, localizado no bairro do Caju, Zona Portuária, está disponibilizando aos clientes um sistema de velório online.

De acordo com o estabelecimento, o serviço será oferecido gratuitamente pelos próximos 30 dias. O protocolo segue uma das recomendações do Ministério da Saúde, no que diz respeito à população evitar aglomerações.

Como funciona?

Para a transmissão do velório online, o cliente recebe uma senha e pode convidar as pessoas a participarem por meio do site do Cemitério da Penitência. O objetivo da direção do cemitério é acolher as famílias no período da pandemia de coronavírus.

Além do velório online, o local também adotou ações de prevenção visando à proteção dos seus visitantes. Entre elas, há a disponibilização de álcool em gel em vários pontos do complexo cemiterial.

Quem visita o cemitério também recebe orientações dos consultores sobre os cuidados de higiene fundamentais para evitar o contágio da doença.

Outras recomendações

- O acesso às capelas somente será permitido a 10 pessoas por vez.

- O acesso ao caixão deve ocorrer de forma individual.

- As cadeiras dentro das capelas de velório devem obedecer ao distanciamento de dois metros.

- Consultores orientam visitantes quanto a medidas de higiene e segurança na visita ao local.