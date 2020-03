Rio - O segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), desembargador Paulo de Tarso Neves, está com o novo coronavírus. A informação foi divulgada pelo site Uol e confirmada pelo DIA.

Segundo o TJRJ, o teste do desembargador deu positivo para o Covid-19 e, desde então, ele está em casa de quarentena. Questionado, o órgão não informou se ele teve contato com outros funcionários e nem se outras medidas a possíveis pessoas expostas foram tomadas após a confirmação do contágio.