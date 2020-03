Seap: Advogados só podem visitar cliente nas prisões usando luvas e máscara

Rio - A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) determinou, nesta quarta-feira, novas regras para a visita de advogados aos detentos das unidades prisionais do estado. De acordo com a pasta, ficou estabelecido que as visitas de advogados ocorrerão quando estes estiverem com equipamentos de proteção individual (luva, máscara e álcool em gel).



Na sexta-feira (13), as visitas de parentes a abrigos e unidades prisionais já tinham sido suspensas a fim de conter a proliferação do coronavírus (covid-19) pelo estado.



A visitação está restrita a dois horários: das 9h às 11h e das 14h às 16h. Essas medidas valem para por 15 dias, podendo sofrer novas alterações, dependendo da situação da epidemia.