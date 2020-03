Passageiros presos no Rio precisam encontrar rota alternativa para voltar para suas cidades

Um dia após decreto estadual que proibiu a circulação de ônibus intermunicipais entre a Região Metropolitana e os demais municípios do Estado do Rio para evitar a propagação do coronavírus, passageiros têm sofrido com a nova determinação. Ontem, na Rodoviária do Rio, aqueles que tentaram viajar para as cidades do interior fluminense não conseguiram embarcar. O Departamento de Transportes Rodoviários (Detro) orienta trajetos alternativos. Moradora de Araruama, na Região dos Lagos, a aposentada Maria das Graças, de 69 anos, que é transplantada, contou que veio para o Rio no último dia 15 para um tratamento médico. "Infelizmente, vou ter que ficar na casa de parentes. Me pediram para voltar no dia 1º de abril e tentar remarcar a minha passagem", contou. O funcionário público Leonardo Paz, que por conta do coronavírus está trabalhando em home office, em Bangu, tentou embarcar para Saquarema, mas também não teve sucesso. "Eu ia tentar comprar a passagem agora e me informaram que não estavam vendendo", disse. De acordo com o Detro, os passageiros que precisarem retornar às suas cidades devem pegar um ônibus até o município da Região Metropolitana mais próximo e, a partir de lá, "seguir para casa por meios próprios, através de caronas ou veículos de transporte por aplicativo". Apesar das viagens entre as cidades da Região Metropolitana para os demais municípios do Estado do Rio estarem proibidas, seguir para o interior fluminense não é tão difícil. Nos arredores da Rodoviária do Rio, motoristas abordam passageiros oferecendo os lugares em carros de passeio. Ir para Cabo Frio e Rio das Ostras, por exemplo, custa R$ 40. O Detro informou que "está realizando ações de fiscalização em diversos terminais e vias do estado para garantir que as medidas determinadas sejam cumpridas". Ontem, um ônibus, uma van e quatro veículos piratas foram multados por transporte irregular.



Viagens interestaduais

A ordem do governador Wilson Witzel era apenas para viagens no estado do Rio. Um ônibus da viação Águia Branca tentou sair do Rio em direção a Paraíba do Sul, no Sul Fluminense, e descumprir o decreto, na manhã de ontem, mas foi impedido por funcionários do Detro-RJ que realizavam ação de fiscalização na Rodoviária do Rio.



Viagens para fora do estado, para municípios de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e Santa Catarina, estavam acontecendo sem restrições durante a manhã de ontem.



A dificuldade encontrada pelos passageiros era quanto aos horários das viagens, já que muitos trajetos estavam sendo atrasados. A cozinheira Roseli Martins da Silva, de 62 anos, mora em São Lourenço, Minas Gerais, e tentou voltar para casa na manhã de ontem, mas ao chegar na rodoviária foi informada que sua passagem havia sido transferida de 8h30 para 13h.



"Comprei minha passagem ontem a noite (terça-feira) para hoje (quarta-feira) às 8h30. Cheguei aqui com uma hora de antecedência e só quando passou alguns minutos do horário previsto para a partida é que me informaram que meu ônibus fui cancelado e que eu teria que ir às 13h", contou.



Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), apenas o transporte internacional de passageiros foi suspenso. "O transporte interestadual de passageiros continua em operação e a ANTT flexibilizou a redução de frequência de horários".



Mesmo com a permissão de viagens para outros estados, algumas empresas suspenderam a venda de passagens para São Paulo. Em Volta Redonda, no Sul Fluminense, ônibus das viações Cometa e Cidade de Aço, que representam 90% dos veículos que circulam pela Rodoviária Prefeito Francisco Torres deixaram de operar, segundo a assessoria do terminal. "A medida tem como objetivo diminuir a circulação de pessoas na rodoviária e assim evitar o contágio pelo novo coronavírus, além de respeitar o isolamento das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, principal destino das duas empresas citadas".

