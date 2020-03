Fiocruz entrega 25 mil testes para coronavírus até sexta-feira

Rio - A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) informou hoje nesta quarta-feira que até sexta-feira finaliza a entrega de 25 mil testes diagnósticos do novo coronavírus para os laboratórios públicos centrais (Lacens) dos 26 estados e mais o Distrito Federal. Até ontem foram entregues 18,5 mil testes.



A Fiocruz também produziu 5 mil testes para detecção dos vírus influenza A e B (gripe) a pedido do Ministério da Saúde. Os kits foram desenvolvidos pelos institutos de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz) e de Biologia Molecular do Paraná.



Segundo a assessoria de imprensa de Bio-Manguinhos, uma segunda encomenda do Ministério da Saúde de produção de 40 mil testes de diagnóstico laboratorial de Covid-19 deverá ser entregue até o início de abril.



A Fiocruz tem capacidade de produzir cerca de 20 mil testes semanais. O ritmo de produção seguirá conforme a demanda do Ministério da Saúde, informa a instituição.



Até ontem (17), o Brasil contabilizou 291 casos confirmados do novo coronavírus e registrou uma primeira morte pela doença.