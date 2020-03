Corpo de Bombeiros emite alerta para evitar aglomerações em mais dois idiomas

Rio - O Corpo de Bombeiros passou a emitir alertas para evitar aglomerações em três línguas a partir desta quarta-feira. Inicialmente, os avisos sonoros eram feitos apenas em português e, agora, também estão sendo feitos em espanhol e inglês.



Viaturas da corporação estão rondando a orla das praias e as ruas orientando as pessoas que evitem aglomerações. Cerca de 150 viaturas estão mobilizadas na ação e o planejamento prevê extensão dessa cobertura de alerta por outros municípios fluminenses.



"Bom dia. A Defesa Civil Estadual pede que a população evite aglomeração nas praias. Por favor, para a sua segurança, dos seus vizinhos, amigos e familiares, voltem para casa. O momento é de conscientização. Faça a sua parte e ajude a prevenir e controlar o coronavírus. Você sempre conta com o Corpo de Bombeiros. Podemos contar com você?", diz a mensagem transmitida no veículo dos militares nas praias.