Coronavírus: Saúde compra Equipamentos de Proteção Individual

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou, nesta quarta-feira, que providenciou a compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para abastecer unidades que irão receber vítimas do novo coronavírus (Covid-19). Segundo a SES, o objetivo é atender pacientes em estado grave e a força de trabalho da saúde.



“Reforço meu pedido à população assintomática: seja solidária e deixe esse material disponível nas prateleiras para quem realmente precisa, pois o uso indiscriminado desses equipamentos não garante a proteção”, disse o secretário de Estado de Saúde, Edmar Santos.



Até o momento, foram adquiridos 1,5 milhão de máscaras cirúrgicas, 150 mil máscaras de proteção, 300 mil óculos de proteção e 600 mil aventais, além gorros cirúrgicos e luvas de proteção. As entregas serão feitas pelos fornecedores seguindo solicitação da SES.



De acordo com o Ministério da Saúde, o uso da máscara de proteção é recomendado a quem tem sintomas respiratórios, como tosse, espirros ou dificuldades em respirar. Ainda segundo o ministério, a utilização serve para evitar a transmissão no coronavírus para as pessoas ao seu redor e no momento em que for procurar o atendimento médico.



A máscara também é indicada para profissionais e familiares que prestam atendimento aos indivíduos com suspeita ou confirmação de coronavírus.



No caso dos profissionais da saúde, eles devem utilizar a máscara ao entrar em uma sala com pacientes ou quando for tratar um indivíduo com sintomas respiratórios.