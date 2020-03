Pandemia do coronavírus populariza o home office

O risco de contaminação em massa no país pelo coronavírus acendeu o alerta. Na sexta-feira, o Ministério da Saúde orientou as companhias a incentivarem o home office, o que começa a ser adotado por muitas empresas esta semana. Porém, por ser uma situação forçada, a falta de preparo para a nova realidade rotina de trabalho pode trazer impactos negativos. Para ajudar os gestores a enfrentar a crise, O DIA pegou dicas com especialistas para um home office produtivo.

Para Bela Fernandes, consultora da Aylmer Desenvolvimento Humano, é aconselhável que as empresas criem um comitê de crise para centralizar a comunicação. "As empresas são corresponsáveis sociais para que o vírus não se alastre. O comitê deve orientar, tirar dúvidas e controlar as informações que entram na empresa, com atualizações sobre a pandemia no mundo, pois qualquer ruído pode impactar", diz.

Estabelecido o home office, a comunicação deve ser clara em relação aos objetivos e expectativas da empresa. Neste momento, o papel dos líderes ganha relevância para garantir a produtividade da equipe. "Os gestores precisam definir metas de curto prazo, podem ser diárias, semanais ou, no máximo, para cada 15 dias. Os contatos regulares são importantes para identificar problemas", orienta Luciana Caletti, vice-presidente da Glasdoor para a América Latina.

Bela Fernandes orienta contato por voz e vídeo. Além de questões relativas ao trabalho, ela aconselha que o gestor demonstre preocupação com a vida pessoal dos colaboradores. "É importante que todas as manhãs ele faça contato com cada um dos colaboradores. Além de comunicar os afazeres do dia, é indicado perguntar como ele e sua família estão se sentindo. Isso gera aproximação e possibilita que o empregado manifeste problemas ou obstáculos que esteja enfrentando", diz Bela.

Luciana Caletti recomenda que a empresa destaque profissionais do setor de TI para auxiliar, remotamente, os colaboradores que tiverem dificuldade com dispositivos tecnológicos para auxílio ao trabalho remoto, como o Skype e plataformas de videoconferência. Ela ainda acrescenta que pelo menos uma vez por semana é importante que a equipe tenha uma reunião por videoconferência. "Isso para evitar que duas pessoas façam o mesmo serviço".