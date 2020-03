Rede Pão de Açúcar abre mais cedo para atender idosos

Rio - Para atender os idosos em um horário diferenciado por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a rede Pão de Açúcar decidiu abrir uma hora mais cedo. O horário das 6h às 7h é exclusivo para clientes com mais de 60 anos.

A medida é válida para as lojas do formato de supermercados da rede em todo o país (com exceção de unidades dentro de shoppings centers, que seguirão os horários de cada estabelecimento). O Pão de Açúcar reforça, ainda, que está atuando de acordo com as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) com o reforço da higienização de cestos e carrinhos e demais pontos de contato na loja a fim de assegurar um ambiente apropriado para as necessidades de compras. A rede ressalta que conta com a colaboração das boas práticas de seus clientes para que possa garantir a agilidade do abastecimento de suas unidades a todos os consumidores.