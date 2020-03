Rio registra novo panelaço contra Bolsonaro

Rio - Durante a entrevista coletiva do presidente Jair Bolsonaro ao lado de diversos ministros, na tarde desta quarta-feira, bairros do Rio registraram panelaços e gritos de "fora, Bolsonaro". Na noite desta terça-feira, ocorreram protestos na capital fluminense, São Paulo e Brasília. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o ato de moradores de Copacabana, na Zona Sul da cidade.

Copacabana queimando a largada de 20h30, mas tá ótimo. pic.twitter.com/p1KoR19dbT — Jandira Feghali (@jandira_feghali) March 18, 2020

O panelaço desta tarde aconteceu enquanto o presidente falava no Palácio do Planalto, em Brasília, sobre ações contra o novo coronavírus. Ele afirmou estar alinhado com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que o governo está atento à crise do coronavírus desde que houve operação de resgate de brasileiros em Wuhan.

"Começamos a nos preparar. Até que os primeiros casos começaram a aparecer no Brasil. Alguns achavam que a gente deveria suspender o Carnaval. Tivemos esses dias um governador que queria impedir as pessoas de ir à praia. Não só foi um fracasso como o número de pessoas nas praias aumentou", declarou, em uma crítica ao governador do Rio, Wilson Witzel.

É o segundo dia seguido de protestos no Rio. Ontem, houve registro de protestos no Jardim Botânico e Laranjeiras, na Zona Sul.