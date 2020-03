Aumento de casos de coronavírus no Rio reforça necessidade de isolamento social

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou, ontem, que subiu para 63 o número de casos do novo coronavírus (Covid-19) no Rio de Janeiro. Os registros se concentram na capital, com 55 pacientes. Em relação a terça-feira, o aumento no número de casos foi de 90% em apenas um dia.

Para o especialista Daniel Soranz, professor e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, a tendência é que o mapa dos bairros com registro da doença sofra alterações nos próximos dias. Até ontem, os casos se concentravam na Zona Sul da capital e na região da Barra da Tijuca.

"A maioria dos casos ainda é de pessoas que viajaram ou de quem teve contato com viajantes. Isso vai mudar daqui para frente, essa distribuição tende a acontecer em todos os bairros de forma uniforme", pontuou.

A preocupação, segundo Soranz, é do vírus atingir as comunidades. "Há um risco grande de aumento exponencial de casos nas favelas, com uma população mais vulnerável economicamente e questões sanitárias deficitárias", explicou ele.

No município de Niterói, o número de casos também aumentou rapidamente: foi de 1 para 6, em 24 horas. "Isso é natural da doença, vai ter um crescimento exponencial de casos. Por isso, é tão necessário que as pessoas respeitem as medidas anunciadas pelo governo estadual", alertou Soranz. "São atitudes que merecem elogios, visando a diminuição desse pico de casos e evitando sobrecarregar os serviços de saúde", completou o especialista.