Coronavírus: estudo revela que Estado do Rio precisa de 1.800 leitos até abril

Um estudo do Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde (Nois) revela dados preocupantes sobre o atendimento médico a doentes do coronavírus: em cerca de 15 dias (até 4 de abril), o Estado do Rio precisará de 1.800 leitos para atender todos os casos de hospitalização. Já governo do estado, prefeitura do Rio e União, somados, preveem oferecer 1.362 vagas. No entanto, esse total só deve ser atingido em um mês.

O estudo do Nois chegou a esses dados se baseando na atual experiência da Itália. De acordo com dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, excluindo leitos obstétricos e psiquiátricos, o estado comporta 19.447 leitos públicos, sendo 18.272 de internação hospitalar e 1.175 de UTI. Nos hospitais privados há 10.746 leitos de internação e 3.006 de UTI.

A secretaria Municipal de Saúde informou que o Hospital Ronaldo Gazolla, em Acari, referência no atendimento a coronavírus, conta hoje com 30 leitos e, em 30 dias, terá 372 a mais. O município reservou 150 leitos para internação.

Mais hospitais

O governo do Rio definiu os locais dos três hospitais de campanha para atender infectados: Parque dos Atletas, na Barra; antigo aeroclube de Nova Iguaçu, na Baixada; e em São Gonçalo. A estimativa é oferecer 600 leitos, sendo 100 vagas em cada cidade em um mês, dobrando essa quantidade em 30 dias. A Secretaria estadual de Saúde vai abrir outros 300 em até 40 dias, além de mais 300 em outros 30 dias.

Já o Ministério da Saúde informou que já iniciou o envio de 200 dos 540 leitos de UTIs volantes para reforçar a assistência dos estados e DF. Desses, 40 virão para o Rio de Janeiro. Esse reforço na rede hospitalar do SUS prevê R$ 396 milhões para locação das UTIs e, se todos os leitos forem utilizados, serão R$ 260 milhões repassados para manutenção do serviço por um período de seis meses.