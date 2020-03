Rio - Policiais civis prenderam em flagrante, nesta quarta-feira, um comerciante que produzia álcool em gel em sua loja, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Segundo a especializada, agentes foram comprar materiais de proteção para a Unidade de Polícia Administrativa Judiciária e encontraram a loja de material de construção que anunciava a venda de máscaras, luvas e álcool em gel.

De acordo com os agentes, o produto era vendido a R$ 5, em pequenos frascos, sem rótulos e sem informações técnicas de registro na ANVISA. O dono da loja alegou que o produto era feito por ele com álcool 70% misturado com gel de cabelo, sem nenhuma medida estipulada, após ter aprendido em um tutorial na internet.

No local também foram encontradas embalagens de gel fixador para cabelo, funil, garrafas plásticas onde eram feitas as misturas e garrafas de álcool 70% líquido. Todo material foi apreendido pelos policiais e o comerciante foi encaminhado para a Seap.